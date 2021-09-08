В Турции выявили первые два случая заболевания новым COVID-штаммом «Мю»

В Турции подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю», который впервые обнаружили в Колумбии в начале этого года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Укринформ.

Этот штамм внесен в перечень Всемирной организации здравоохранения как один из пяти вариантов, представляющих интерес и находящихся под специальным наблюдением. Пока его считают потенциально менее опасным, чем штаммы «Дельта» или «Альфа», но ученые еще исследуют степень его опасности и устойчивости к вакцинам.