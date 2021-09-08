В британском Бристоле 70 женщин «вышли замуж» за деревья, чтобы спасти от вырубки парк

В британском городе Бристоль на острове Спайк группа из 70 женщин «вышла замуж» за деревья, чтобы защитить парк от вырубки и помешать застройщику.

Об этом пишет Daily Mail.

Церемония прошла в парке трейлеров с оркестром и всей свадебной атрибутикой. Женщины были в платьях разных народов мира и держали в руках рисунки своих «женихов».

Активисток на подобный шаг вдохновило движение жительниц индийской деревни Мандал из штата Уттар Прадеш, которые в 1974 году спасли деревья, обняв каждое из них перед началом вырубки. Они клялись умереть за деревья, чем остановили вырубку.

Законно браки не были оформлены, и организаторы торжества заявили, что это в большей степени призыв к властям. Городские власти пока не отреагировали на свадьбу, но и не утвердили окончательно заявку от застройщиков на строительство 166 домов на территории площадки для трейлеров Baltic Wharf, где растут деревья.