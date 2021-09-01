В Одесской области депутата горсовета уличили в незаконной вырубке леса. Сумма убытков — 3 миллиона гривен

В Одесской области депутата горсовета уличили в незаконной вырубке леса, стоившей государству более 3 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в начале прошлого года депутат горсовета Одесской области организовал незаконную вырубку живых деревьев породы «дуб», «ясень», «клен» и лесных насаждений на территории двух лесничеств.

К вырубке леса депутат привлек 4 местных жителей и обеспечил их транспортом, оборудованием для спила деревьев, организовал переработку древесины в уголь для последующей продажи на территории Одесской и Винницкой областей.

По подсчетам правоохранителей, только с декабря 2020-го до апреля 2021 года на территории участка леса площадью около 72 га злоумышленники нанесли государству почти 1 млн гривен ущерба. Общая сумма убытков ориентировочно составляет более 3 млн гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли срубленные деревья, пили, топоры, машины КамАЗ, MAN, которыми перевозили древесину, 205 тысяч гривен, $178 тысяч и €48 тысяч, «черновые записи», оружие, патроны различного калибра, в том числе и без всякой маркировки, сообщили в полиции.

Сейчас пяти задержанным сообщили о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия.