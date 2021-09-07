В итальянском учебнике по географии нашли искаженную информацию об Украине. Посольство требует ее исправить

Посольство Украины в Италии обратилось к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и издательству с просьбой исправить текст в итальянском школьном учебнике по географии, который содержит искаженную информацию об Украине.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

«В итальянском учебнике по географии «Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia» авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства», — говорится в заметке украинского диппредставительства.

В своем обращении посольство призвало исправить указанную статью и предложило предоставить авторам учебных пособий правдивую информацию о событиях в Украине.

Посольство также призвало всех неравнодушных соотечественников сообщать в случае обнаружения фактов фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации в Украине на электронную почту: emb_it@mfa.gov.ua, указав в теме «Фейковая информация» и прикрепив необходимые приложения.