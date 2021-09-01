В этом году вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий подали заявки в украинские вузы

В 2021 учебном году вдвое меньше абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса подавали заявки на вступление в университеты, расположенные на подконтрольной Киеву территории. Однако у них еще есть время подать заявления до 24 сентября.

Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Накануне Дня знаний специалисты проводили соответствующий мониторинг и установили, что только около шести тысяч человек из оккупированных территорий подали документы на поступление, хотя в прошлом году этот показатель составлял 12 тысяч.

«Уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта», — заверила Денисова и добавила, что не все школьники смогли узнать об упрощенной системе поступления из оккупированных областей и Крыма.