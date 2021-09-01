В этом году вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий подали заявки в украинские вузы

В 2021 учебном году вдвое меньше абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса подавали заявки на вступление в университеты, расположенные на подконтрольной Киеву территории. Однако у них еще есть время подать заявления до 24 сентября.
Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.
Накануне Дня знаний специалисты проводили соответствующий мониторинг и установили, что только около шести тысяч человек из оккупированных территорий подали документы на поступление, хотя в прошлом году этот показатель составлял 12 тысяч.
«Уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта», — заверила Денисова и добавила, что не все школьники смогли узнать об упрощенной системе поступления из оккупированных областей и Крыма.
Поэтому Денисова обратилась к министру образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в вузы на материковой части Украины.
В частности, она предложила разместить информационные стенды на КПВВ с временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской областей и АР Крым.
- В Украине с 1 января 2022 года повысят стипендии. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии обещают увеличить в 2,5 раза, а студентам вузов стипендии повысят минимум в 1,5 раза.
- Сейчас студенты дневной формы обучения вузов получают 1 300 гривен стипендии, а наиболее успешные студенты — 1 600 гривен. Студенты колледжей и техникумов получают 980 гривен, а размер повышенной для них составляет 1 250 гривен. Студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн. Повышенной стипендии у них нет.