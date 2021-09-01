Минцифры предложило Google убрать российский контент из рекомендаций в украинском YouTube

Министерство цифровой трансформации предложило компании Google привлечь независимых украинских редакторов для подбора рекомендованного контента для украинских версий сервисов YouTube и YouTube Music.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и его заместителя по вопросам развития IT Александра Борнякова с вице-президентом Google по международным делам и общественной политике Караном Бхатия.

«Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента», — отмечается в сообщении.

На встрече стороны также обсудили возможность оптимизации сотрудничества по приложению «Дія». Борняков отметил, что Минцифры создает благоприятные условия для привлечения и развития международных технологических компаний в Украине.