Беларусский политзаключенный написал письмо Папе Римскому — просит заступничества против репрессий Лукашенко

Из СИЗО в Беларуси блогер и медиаконсультант издания «Радио Свобода» Игорь Лосик написал письмо Папе Римскому Франциску. Он просит понтифика заступничества за тысячи беларусов, которые стали жертвами репрессий режима Александра Лукашенко.

Письмо Папе передала жена политзаключенного Дарья, пишет беларусское отделение «Радио Свободы».

«Я не прошу заступиться за меня, но я прошу отстаивать добро, правду, справедливость, за сотни и тысячи беларусов, которые потеряли надежду в той же ситуации, что и я, и многие даже хуже. Возможно, я очень наивный и это письмо к вам не дойдет, но я пишу его вполне искренне и с чистым сердцем считаю, что пишу его не зря. И я очень хочу верить, что Бог не оставил нас, что эта бессмысленная жестокость прекратится, что никто не умрет, и все вернутся к своим семьям», — написал Лосик.