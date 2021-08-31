Президентом Эстонии избрали директора музея

Президентом Эстонии стал директор Национального музея Алар Карис.

Об этом сообщает Delfi.

Президента Эстонии выбирает парламент страны. 30 августа в ходе первого тура голосования на выборах он не смог дать необходимое количество голосов за избрание Кариса. Во вторник со второй попытки Карис был избран президентом.

После избрания Карис выступил с небольшой с речью, в которой обещает стать хорошим партнером всем депутатам и политическим силам, и поблагодарил всех присутствующих. Отмечается, что впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003—2007) и Тартуского университета (2007—2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей. Его жена Сирье Карис является директором Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

Эстония является парламентской республикой, в которой фактическим главой государства является премьер-министр. Полномочия президента в значительной степени ограничены, он не входит в систему исполнительной, законодательной или судебной власти и является, главным образом, символической фигурой, исполняющей представительские и формальные функции.