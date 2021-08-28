Обстрелы Авдеевки: ранения и травмы получили 8 украинских военных

Вследствие обстрелов в районе Авдеевки ранения и травмы получили восемь украинских бойцов.

Об этом сообщает представительство Украины в Трехсторонней контактной группе.

Во время обстрела боевики применяли минометы и артиллерию калибра 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими договоренностями. «На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал», — заявили в представительстве. Отмечается, что ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы.

По мнению представительства Украины в ТКГ, задача противника — спровоцировать на неадекватный ответ, а потом заявить об «агрессивных действиях Украины» и создать напряжение, в идеале — сорвать переговоры президента Владимира Зеленского с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе об участи Штатов в таком урегулировании.

Также отмечается, что созывать внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности не планируют, поскольку Россия блокирует такие инициативы.