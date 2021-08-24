Умер барабанщик группы The Rolling Stones Чарли Уоттс

В Великобритании в 80-летнем возрасте умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс.

Об этом сообщается на странице группы в Twitter.

По словам его агента, он умер в больнице в Лондоне в окружении родных.

«Чарли был любимым мужем, отцом и дедом, а также членом Rolling Stones, одним из величайших барабанщиков своего поколения», — отмечается в заявлении.

Чарли Уоттс присоединился к группе The Rolling Stones в 1963 году. Он учился на графического дизайнера, но начал играть на ударных инструментах и познакомился с другими участниками группы. Также Уоттс разработал дизайн нескольких обложек альбомов The Rolling Stones.

Его мастерство игры на ударных неоднократно отмечалась критиками и профильными изданиями. В 2006 году Уоттс занял 12 место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен по версии издания Rolling Stone, а также 10 место в перечне 50 лучших рок-барабанщиков по версии журнала Classic Rock.

В начале августа 2021 года Уоттс отказался от участия в мировом туре The Rolling Stones. Представители музыканта отметили, что ему нужно пройти реабилитацию после лечения, но неизвестно от чего именно.