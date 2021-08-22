Главнокомандующий Залужный: ВСУ должны быть готовы к наступлению для освобождения Донбасса

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия должна развиваться и совершенствовать тактику для ведения наступательных действий по освобождению оккупированных территорий страны.

Об этом заявил во время на «Форуме 30».

«ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сегодня есть, для минимизации потерь, и самое главное — подготовка к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий», — сказал Залужный.

Он также отметил, что Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению войск России и государство должно сделать все, чтобы ВСУ могли защитить страну. Также Залужный считает важным, чтобы общество не забывало, что идет война, и не отделяло себя от себя ветеранов и волонтеров.