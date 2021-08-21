Синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье: Дожди пройдут на западе Украины

В Киеве завтра будет сухо, солнечно и тепло, +23...+24 °С.

Согласно ее прогнозу, в течение дня ожидается +22...+27 °С, на востоке и юге — до +28 °С.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Воскресенье, 22 августа, в Украине ожидается теплым и солнечным, будет преобладать сухая погода. Локальные грозовые дожди возможны лишь в западных областях.

Также Диденко отметила, что в День флага (23 августа) температура воздуха существенно не изменится, но в западной части участятся дожди.

В День Независимости Украины (24 августа) дожди и грозы возможны периодически в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На остальной территории сухо.

В большинстве областей ожидается +25...+29 °С, на западе — до +17...+22 °С.