В Кабмине проведут встречу со СМИ перед введением моратория на рекламу лекарств

Владимир Зеленский 18 августа ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое предлагает временно запретить любую рекламу лекарственных средств для «минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье».

Правительству предлагают до 1 января 2024 года установить мораторий на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопередачах и в СМИ.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что перед введением таких норм Кабмин проведет беседу с медийщиками.

«Я, как бывший медийщик, прекрасно понимаю, что эта реклама — 30% доходов телевизионщиков и других СМИ. Именно поэтому Министерство культуры и информационной политики в ближайшее время инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО, чтобы услышать мнение всех», — отметил бывший гендиректор «1+1 media» и действующий чиновник.

Он пояснил, что бизнес должен быть социально ответственным, а «самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране».

«Разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Переходный период есть, и он будет использован эффективно. В диалоге с представителями медиакомпаний найдем путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь», — резюмировал Ткаченко.