В Кабмине проведут встречу со СМИ перед введением моратория на рекламу лекарств

Владимир Зеленский 18 августа ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое предлагает временно запретить любую рекламу лекарственных средств для «минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье».
Правительству предлагают до 1 января 2024 года установить мораторий на рекламу лекарственных средств в теле- и радиопередачах и в СМИ.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что перед введением таких норм Кабмин проведет беседу с медийщиками.
«Я, как бывший медийщик, прекрасно понимаю, что эта реклама — 30% доходов телевизионщиков и других СМИ. Именно поэтому Министерство культуры и информационной политики в ближайшее время инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО, чтобы услышать мнение всех», — отметил бывший гендиректор «1+1 media» и действующий чиновник.
Он пояснил, что бизнес должен быть социально ответственным, а «самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране».
«Разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Переходный период есть, и он будет использован эффективно. В диалоге с представителями медиакомпаний найдем путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь», — резюмировал Ткаченко.
- 6 августа Зеленский подписал закон, который запрещает продажу лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет. В частности, речь идет об онлайн-покупке медицинских препаратов.
- В 1990-х Александр Ткаченко был заместителем генерального продюсера канала «1+1», где создал «Телевизионную службу новостей», известную сейчас как ТСН. С августа 2008 года он возглавил группу «1+1 media». В парламент девятого созыва Александр Ткаченко попал в 2019 году по списку партии «Слуга народа». После избрания народным депутатом сложил полномочия руководителя холдинга «1+1».
- 4 июня 2020 года Ткаченко назначили на должность министра культуры и информационной политики Украины.