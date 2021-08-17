Синоптики объявили штормовое предупреждение на 18 августа: Большинство областей накроет непогода

«Завтра через территорию Украины продолжит движение холодный атмосферный фронт, вызывая в определенных областях сложные погодные условия — иногда значительные грозовые дожди, град и шквалы», — рассказали в УГМЦ.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В большинстве областей Украины в среду, 18 августа, ожидается непогода и снижение температуры .

Так, в западных, северных, Винницкой, днем также в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами значительные грозовые дожди, возможны град и шквалы 15—20 м/с. На остальной территории, а днем и в большинстве западных областей без осадков, ветер южный с переходом в северо-западный 7—12 м/с.

В Киеве 18 августа также ожидаются гроза и шквалистое усиление ветра до 15—24 м/с. В области местами возможен град.

Температура ночью в западных областях составит +10...+15 °С, на остальной территории +15...+20 °С; днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях +20...+25 °С, на остальной территории +27...+32 °С, на востоке страны столбики термометров поднимутся до +34 °С.

По прогнозу синоптиков, до юго-восточных регионов фронт завтра еще не доберется, поэтому там пока будет довольно жарко, но в четверг, 19 августа, уже и они ощутят прохладу.