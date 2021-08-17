В Ивано-Франковской области на свадьбе массово отравились гости

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошло массовое отравление гостей на свадьбе. Одиннадцать человек, среди которых трое детей, попали в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, 16 августа спасателям поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировали 11 человек.

11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надворнянского района.

«Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер», — сообщили в ГСЧС