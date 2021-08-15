Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский заслушает доклад руководителей правоохранительных органов

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет контролировать ход расследования смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова и уже в этот понедельник, 16 августа, заслушает доклад руководителей правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в Facebook.

«Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского главы Кривого Рога [...]. Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Держу это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом», — сказано в заявлении.