Facebook добавляет сквозное шифрование для звонков в Messenger. Это повысит конфиденциальность

Компания Facebook повышает конфиденциальность разговоров в своем приложении Messenger и вводит сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков.

Об этом пишет The Verge.

Facebook расширила опцию «тайной беседы», которая была введена в 2016 году для текстовых сообщений, из-за значительного роста интереса к голосовым и видеозвонкам (более 150 млн видеозвонков в день).

Сквозное шифрование служит дополнительным уровнем защиты данных пользователей. Это означает, что никто (в том числе Facebook), не может видеть, слушать или отслеживать сообщения и разговоры пользователей.

Обновление Facebook также коснулось текстовых сообщений — пользователи могут настроить интервал для исчезновения сообщений от пяти секунд до 24 часов. Ранее были доступны интервалы в одну минуту, 15 минут, час, четыре и 24 часа.

Компания сейчас проводит бета-тестирование нескольких функций. Некоторые пользователи смогут увидеть опцию шифрования для групповых чатов.