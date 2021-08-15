Facebook добавляет сквозное шифрование для звонков в Messenger. Это повысит конфиденциальность

Компания Facebook повышает конфиденциальность разговоров в своем приложении Messenger и вводит сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков.
Об этом пишет The Verge.
Facebook расширила опцию «тайной беседы», которая была введена в 2016 году для текстовых сообщений, из-за значительного роста интереса к голосовым и видеозвонкам (более 150 млн видеозвонков в день).
Сквозное шифрование служит дополнительным уровнем защиты данных пользователей. Это означает, что никто (в том числе Facebook), не может видеть, слушать или отслеживать сообщения и разговоры пользователей.
Обновление Facebook также коснулось текстовых сообщений — пользователи могут настроить интервал для исчезновения сообщений от пяти секунд до 24 часов. Ранее были доступны интервалы в одну минуту, 15 минут, час, четыре и 24 часа.
Компания сейчас проводит бета-тестирование нескольких функций. Некоторые пользователи смогут увидеть опцию шифрования для групповых чатов.
- В июле соцсеть Instagram, которая принадлежит Facebook, добавила для совершеннолетних пользователей новую функцию. Они смогут самостоятельно регулировать появление чувствительного контента в своей ленте.
- Ранее Facebook и Instagram разрешили пользователям скрывать количество лайков под своими сообщениями. Эта функция уже доступна в Instagram и скоро появится в Facebook.