Туры в Абхазию и «военные РФ» в Украине: Госагентство по развитию туризма хочет аннулировать лицензию компании «Кулуар»

Государственное агентство по развитию туризма хочет аннулировать лицензию туристического оператора «Клуб туристов Кулуар» из-за возможной причастности к организации незаконного пребывания российских военных в Украине.

Соответствующее заявление агентство обнародовало в пятницу, 13 августа.

Госагентство обратилось к Государственной регуляторной службе за разрешением на внеплановую проверку туороператора на предмет того, как он соблюдает условия лицензии, — с целью аннулировать лицензию на туроператорскую деятельность.

Кроме этого, агентство подало в Службу безопасности Украины заявление о возможной причастности «Клуба туристов Кулуар» к организации незаконного пребывания российских военных в Украине.

Отметим, что 10 августа стало известно, что агентство «Кулуар» консультирует относительно туров в Абхазию — это оккупированная часть Грузии. Кроме этого, пранкер Евгений Вольнов позвонил к ним якобы от имени российских военных, которые хотят провести время в Карпатах, и попросил у компании помочь с оформлением документов. Пранкер спросил у менеджера, не страшно ли, что они — «российские военные», она ответила: «Нет, если не будете в военной форме».