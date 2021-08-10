Россия подала в суд ООН контр-меморандум по делу Киева против Москвы. Что это значит и о каком деле идет речь?

Россия подала в Международный суд ООН контр-меморандум по делу, инициированному Украиной.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины и внешнеполитическое ведомство России.

В своем меморандуме Россия представила «фактологические и правовые доказательства» ложности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца.

«Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контр-меморандуме, будут признаны судом необоснованными», — уверяет украинский МИД.

Речь идет о меморандуме, который Украина подала 12 июня 2018 года. Там МИД утверждает, что Россия систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН отбросил все предварительные возражения России о наличии у суда юрисдикции, а также постановил рассматривать претензии Украины по сути и приказал Кремлю предоставить объяснения по существу заявленных Киевом требований.

То есть Россия должна ответить за бездействие в проведении расследования и непрепятствования в снабжении денег и оружия незаконным вооруженным формированием на востоке Украины, вовлеченных в осуществление террористических актов, а именно:

сбивания самолета MH17, обстрелы гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке;

организацию ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах.

Относительно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Россия должна ответить за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Крыма.

Россия рассчитывает, что суд ООН оставит без удовлетворения все украинские претензии.