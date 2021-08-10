В Берлине организовали «Ночь вакцинации» с техно-группой и диджеями

В столице Германии городе Берлин в ночь на вторник, 10 августа, сотни людей приняли участие в первой «Долгой ночи вакцинации». В комплексе «Арена Берлин» Красный крест вакцинировал от коронавируса присутствующих.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На мероприятии были выступления техно-групп, а также вечеринка в сопровождении диджеев. Хотя организаторы и представили мероприятие как «вечеринку вакцинации», прививание происходило с соблюдением всех правил — в масках и с дистанцией. Перед входом посетителей (преимущественно молодежь) предупреждали, что танцы и празднование внутри комплекса запрещены, однако после прививки, во время наблюдения за ее результатам, каждый получал безалкогольный напиток, а настроение поддерживали 19 диджеев.

Акции «Длинная ночь вакцинации» пройдут в Берлине также ночью 11 и 13 августа. Их организуют Красный Крест, столичный Сенат и союз организаторов вечеринок «Клубная комиссия Берлина».