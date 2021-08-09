Лукашенко приказал до конца года дать гражданство всем украинцам, которые живут в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал до конца года предоставить гражданство всем украинцам, которые переехали в Беларусь.
Об этом он заявил во время пресс-конференции по поводу годовщины беларусских президентских выборов.
«До конца года все должны получить гражданство», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что для этого необходимо разработать соответствующий бюрократический механизм.
«Выработайте схему, чтобы эти люди могли написать заявление нам», — отметил самопровозглашенный президент Беларуси.
При этом, по его словам, отношения между Украиной и Беларусью сейчас находятся «в самой низкой точке».
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестовали против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.