Лукашенко приказал до конца года дать гражданство всем украинцам, которые живут в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал до конца года предоставить гражданство всем украинцам, которые переехали в Беларусь.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по поводу годовщины беларусских президентских выборов.

«До конца года все должны получить гражданство», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что для этого необходимо разработать соответствующий бюрократический механизм.

«Выработайте схему, чтобы эти люди могли написать заявление нам», — отметил самопровозглашенный президент Беларуси.

При этом, по его словам, отношения между Украиной и Беларусью сейчас находятся «в самой низкой точке».