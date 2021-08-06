Ирпенский исправительный центр третий раз выставили на аукцион

Ирпенский исправительный центр № 132, что в пгт Коцюбинское под Киевом, в третий раз выставили на аукцион. Онлайн-торги запланированы на 27 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

«Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Учреждение расположено на расстоянии всего 6 км от столичной станции метро «Академгородок». Будущий инвестор также сможет обеспечить удобную логистику благодаря железной дороге, расположенной рядом. Ирпенский исправительный центр граничит с новым жилым комплексом», — рассказали в фонде.

Также отмечается, что к объекту подведены водоснабжение, канализационная система, система электроснабжения (700 и 490 кВт подстанциями).

Общая площадь актива — 28 141,7 м², размер земельных участков — 8,3 га.

Стартовая цена исправительного центра не изменилась и составляет 110 105 794 грн, принимать заявки на участие в аукционе будут до 26 августа.