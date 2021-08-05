CNN: Под Минском строят лагерь для политзаключенных

Вблизи поселка Новоколосово под Минском строят возможный лагерь для политических заключенных.

Об этом пишет CNN.

Он расположен примерно в часе езды от столицы Беларуси, на месте бывшего советского ракетного хранилища, площадью более 80 га. По периметру объекта установили трехуровневый забор под напряжением и новые видеокамеры, есть военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Также на его территории находятся отремонтированные бараки, а на окнах — решетки и светоотражающее стекло.

Телеканал не смог получить доступ к данным о том, как выглядит заведение внутри, поэтому нет никаких признаков, что в лагере находятся заключенные. При этом представитель западной разведки заявил CNN, что использование этого объекта как лагеря для заключенных «возможно», хотя у них этому нет прямых доказательств.