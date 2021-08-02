Зеленский подписал закон о штрафах за перегрузки на дорогах и отказ от взвешивания транспорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за перегрузки автомобильного транспорта на дорогах и нарушение габаритов.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Как отмечается, документ будет способствовать улучшению состояния безопасности дорожного движения, уменьшению количества ДТП и сохранению жизней людей, а также не позволит разрушать автомобильные дороги.
В частности, закон вводит административную ответственность за нарушения безопасности, которые зафиксированы автоматически или с помощью съемки.
Также документ вводит штрафы для водителей транспорта, если они не выполняют требование остановиться от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»), вносят недостоверную информацию о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную и прочее.
Кроме этого, предусматривается ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, в частности водителя могут оштрафовать на 51 тысячу гривен.
- За перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов грозит взыскание в 17 тысяч гривен, а для международных перевозок — 34 тысячи грн. За превышение габаритно-весовых нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8,5 тысячи гривен до 51 тысячи грн.
- 28 июня Зеленский подписал закон, который закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм.