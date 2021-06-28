Зеленский подписал закон о системе габаритно-весового контроля. Он увеличивает штрафы

Президент Владимир Зеленский подписал закон о системе габаритно-весового контроля, который усиливает штрафы за перегрузки на дорогах и нарушения габаритов.

Об этом сообщается на сайте президента.

Закон закрепляет возможность автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов при превышении весовых или габаритных ограничений. Также он дает возможность Укртрансбезопасности взымать через суды плату за проезд по автодорогам с транспортных средств, которые нарушают габаритно-весовые нормы.

Также документ вводит админответственность за нарушения безопасности, которые зафиксированы автоматически или с помощью съемки. Он устанавливает ответственность грузоотправителя, как первого звена в грузовых перевозках, и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

За перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов грозит взыскание в 17 тысяч гривен, а для международных перевозок — 34 тысячи грн. За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Документ, в первую очередь, направлен на защиту дорог от разрушения чрезмерно нагруженными автомобилями.