Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы за взяточничество

Бывшего директора Института агроэкологии и природопользования НААН Украины приговорили к 8 годам лишения свободы за взяточничество.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ссылаясь на постановление Высшего антикоррупционного суда от 30 июля.

Как отмечается, директора Института задержали в декабре 2017 года недалеко от его работы сразу после получения им первой части взятки — $300 тысяч. Всего сумма взятки составляла $500 тысяч.

Следствие установило, что чиновник требовал и получил деньги за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Суд также лишил экс-директора института права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на 3 года и постановил конфисковать имущество.