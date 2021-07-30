Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы за взяточничество

Бывшего директора Института агроэкологии и природопользования НААН Украины приговорили к 8 годам лишения свободы за взяточничество.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ссылаясь на постановление Высшего антикоррупционного суда от 30 июля.
Как отмечается, директора Института задержали в декабре 2017 года недалеко от его работы сразу после получения им первой части взятки — $300 тысяч. Всего сумма взятки составляла $500 тысяч.
Следствие установило, что чиновник требовал и получил деньги за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Суд также лишил экс-директора института права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на 3 года и постановил конфисковать имущество.
- Напомним, 30 декабря 2017 года НАБУ задержало директора Института агроэкологии и природопользования НААН Украины Ореста Фурдычко. В 1990—1997 годах он был депутатом Львовского облсовета, впоследствии возглавлял облсовет. В 1998—2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в Министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года получил орден князя Ярослава Мудрого V степени от тогдашнего президента Петра Порошенко.