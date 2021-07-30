Россия заявила, что нашла в Азовском море пресную воду для оккупированного Крыма

Российский «куратор» оккупированного Крыма Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море получили образцы пресной воды, которую планируют использовать для поставки на полуостров. Его слова передает телеканал «Крым 24».

«С Азовского моря получили первую партию воды. Сейчас специалисты проверяют ее состояние и уже через пару дней мы будем знать, что это за вода», — сказал Хуснуллин и уточнил, что воду достали с глубины 100 метров.

«Куратор» оккупированного полуострова еще заявил: «Мы сегодня можем сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму».