Россия заявила, что нашла в Азовском море пресную воду для оккупированного Крыма

Российский «куратор» оккупированного Крыма Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море получили образцы пресной воды, которую планируют использовать для поставки на полуостров. Его слова передает телеканал «Крым 24».
«С Азовского моря получили первую партию воды. Сейчас специалисты проверяют ее состояние и уже через пару дней мы будем знать, что это за вода», — сказал Хуснуллин и уточнил, что воду достали с глубины 100 метров.
«Куратор» оккупированного полуострова еще заявил: «Мы сегодня можем сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму».
- Напомним, что в марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. В сентябре 2015 года активисты организовали товарную блокаду Крыма, а в конце того же года добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. Кроме этого, в 2017 году в Херсонской области построили дамбу, которая перекрыла Северо-Крымский канал.
- До аннексии Украина давала в Крым из Днепра до 85% пресной воды. Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма.