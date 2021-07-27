У депутата Брагаря не обнаружили наркотиков в крови — полиция сняла с него все обвинения

Национальная полиция отменила административный протокол на депутата от президентской партии «Слуга народа» Евгения Брагаря за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения. Патрульных, которые остановили народного избранника, наказали.
Об этом в комментарии УП сообщила пресс-служба Нацполиции.
Протокол отменили на основании полученных результатов экспертизы. Она не обнаружила наркотических веществ в организме Брагаря.
По результатам служебного расследования 26 июля двум патрульным полицейским вынесли выговоры, поскольку у них были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.
Командиру батальона также вынесли замечания, а командира роты понизили в должности, поскольку они должны были проконтролировать личный состав и не допустить таких нарушений.
- 4 июля нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагарь заявил, что его авто остановили патрульные полицейские и требовали взятку. По его словам, полицейские остановили его за то, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка. После этого начали ему хамить и намекали на взятку. Затем обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения.
- Нардеп согласился сдать анализы и поехал с полицейскими в государственную лабораторию. Результаты оттуда будут в течение недели. Сразу после этого он сдал анализы в частной лаборатории, результаты которой наркотиков не обнаружили.