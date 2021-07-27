У депутата Брагаря не обнаружили наркотиков в крови — полиция сняла с него все обвинения

Национальная полиция отменила административный протокол на депутата от президентской партии «Слуга народа» Евгения Брагаря за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения. Патрульных, которые остановили народного избранника, наказали.

Об этом в комментарии УП сообщила пресс-служба Нацполиции.

Протокол отменили на основании полученных результатов экспертизы. Она не обнаружила наркотических веществ в организме Брагаря.

По результатам служебного расследования 26 июля двум патрульным полицейским вынесли выговоры, поскольку у них были выключены бодикамеры, что является нарушением инструкции.

Командиру батальона также вынесли замечания, а командира роты понизили в должности, поскольку они должны были проконтролировать личный состав и не допустить таких нарушений.