Правительство выделит многодетным семьям по две тысячи гривен за каждого ребенка

Кабинет министров выделит по две тысячи гривен за каждого ребенка малообеспеченным многодетным семьям.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление на 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей на 1 сентября сложнее, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к учебному году, правительство готово выделить по 2 000 ребенка», — пояснил он.
По словам спикера, планируется выделить около 300 млн гривен на эту помощь. Она будет предусмотрена для 150 тысяч детей.
«Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце», — добавил Никифоров.
- Кабинет министров на заседании 7 июля утвердил порядок предоставления 14-дневного декретного отпуска отцу и другим членам семьи. В апреле Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий равные возможности для матери и отца в уходе за ребенком, и решение правительства упростило процедуру получения декретного отпуска путем определения четкого механизма, условий и оснований.
- В декабре 2020 года президент подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, который позволяет им жить в названных семьях после 18 лет.