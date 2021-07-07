Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам

Кабинет министров на заседании 7 июля утвердил порядок предоставления 14-дневного декретного отпуска отцу и другим членам семьи.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В апреле Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий равные возможности для матери и отца в уходе за ребенком, и сегодняшнее решение правительства упростило процедуру получения декретного отпуска путем определения четкого механизма, условий и оснований.
Право на декретный отпуск имеют:
- мужчина, жена которого родила ребенка;
- отец ребенка, не состоящий в браке с матерью ребенка, при условии что они живут вместе, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
- бабушка или дедушка, или другой совершеннолетний родственник ребенка, который фактически ухаживает за ним.
Оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется один раз, но не позже чем через три месяца с рождения ребенка.
Также Кабмин определил перечень документов для всех категорий граждан, которые могут претендовать на отпуск.
- В мае президент подписал закон, предоставляющий мужчинам и женщинам равные возможности в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями, устраняя законодательные пробелы, которые ограничивают право отца на отпуск по уходу за ребенком.
- В декабре 2020 года президент подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, который позволяет им жить в приемных семьях после 18 лет.