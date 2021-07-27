В США нашли 98-ю и последнюю жертву обрушения дома. Женщина более месяца считалась пропавшей без вести

В США в городе Майами (штат Флорида) семья последней жертвы, которая считалась пропавшей без вести после обвала 12-этажного дома, сообщила, что нашли ее останки и опознали. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о 54-летней Эстель Хедайя, которая исчезла, когда обрушился дом — 24 июня. Ее брат сообщил американским СМИ, что местная полиция Нью-Йорка сообщила о том, что нашли останки сестры в понедельник, 26 июля. Теперь количество погибших составляет 98 человек.

Поисковые работы завершили 23 июля, на тот момент Эстель Хедайя все еще считалась пропавшей без вести. Однако мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила 26 июля, что добровольцы полиции продолжают «тщательно и скрупулезно» просеивать миллионы килограммов мусора в поисках останков и личных вещей.

Сначала количество пропавших без вести оценивалась в 159 человек, но полиция снизила эту цифру после нескольких недель проверки отчетов. Все убитые, кроме одного, были найдены мертвыми в руинах. Один пострадавший скончался в больнице.

Что стало причиной падения 40-летнего дома, пока остается неизвестным. Однако инженерный отчет 2018 года пролил свет на недостатки, которые сейчас в центре внимания — тогда инженер-консультант предупреждал, что у жилого здания «серьезные повреждения» и оно нуждается в ремонте. Он указал на отсутствие надлежащего стока воды, что является системной проблемой. Соленая вода с побережья вызывала коррозию, разрушала бетонные конструкции под бассейном. Инженер также сообщал о трещинах колонн и стен в гараже.