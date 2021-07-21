В Гренландии невакцинированным запретили пользоваться общественным транспортом и ресторанами

Премьер-министр Гренландии Мути Эгеде заявил, что общественным транспортом и общепитами смогут пользоваться только те, кто получил, по крайней мере, первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает The Local Denmark.

Однако в общественном транспорте и заведениях не будут требовать подтверждения вакцинации — власть говорит, что доверяет обществу, которое, в свою очередь, должно понимать всю серьезность ситуации. Без вакцинации в общественном транспорте могут ездить те пассажиры, которые едут в родные города.

Кроме общественного транспорта, непривитым будет запрещено пользоваться кафе, ресторанами и спортзалами. Запрет будет действовать как минимум до конца июля. Такси не подпадают под действие правила.