В Багдаде на рынке прогремел взрыв — погибли более 20 человек и 30 раненых

В столице Ирака городе Багдад в понедельник, 19 июля, на рынке прогремел взрыв — по меньшей мере 21 человек погиб и 33 ранены.

Об этом сообщает международный арабский телеканал новостей Al Arabiya.

Взрыв произошел на рынке в густонаселенном шиитском пригороде Садр-Сити. На базаре было полно людей, которые покупали продукты в преддверии исламского фестиваля Курбан-байрам.

Источник Al Arabiya в Министерстве внутренних дел сообщил, что среди убитых были четыре женщины и четверо детей.

«В результате террористического нападения с использованием самодельного взрывного устройства местного производства на рынке Вохейлат в Садр-Сити, на востоке Багдада, несколько человек погибли, а остальные получили ранения», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Ирака.

По данным телеканала, бомбу активизировала смертница. Премьер-министр Ирака приказал расследовать инцидент и арестовать начальника полиции города. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за инцидент.