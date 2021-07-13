В COVID-больнице Ирака взорвался кислородный баллон — из-за пожара погибло более 60 человек

В иракском городе Насирия в больнице, где находятся пациенты с COVID-19, произошел пожар. Предварительной причиной инцидента считают взрыв кислородного баллона.

Вероятно он взорвался из-за искры от неисправной электропроводки, пишет Reuters.

В результате пожара 66 человек погибли, а еще более 100 — пострадали.

Пожар произошел именно в новом отделении больницы, которое успело поработать всего три месяца. В общем отделение рассчитано на 70 коек.

Медработник больницы, чья смена закончилась всего за несколько часов до пожара, заявил, что в заведении отсутствовала противопожарная система или просто пожарная сигнализация.