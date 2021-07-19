В Украине менее 200 новых COVID-больных. Вакцинировали 37 тысяч

В Украине за прошедшие сутки, 18 июля, зарегистрировали всего 182 случая заболевания COVID-19. Больше всего новых больных в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

По данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки госпитализировали 307 человек. Выздоровели 187 украинцев, а умерли — 5.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 244 677 заражений (выздоровели 2 181 385 человек) и 52 731 летальный исход.

Вакцинировали за воскресенье 37 173 человека. Одну дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы — 8 591 человек.

С начала вакцинации полностью вакцинированы в Украине 1 431 127 человек.