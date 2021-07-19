В южнокорейских Вооруженных силах крупнейшая вспышка коронавируса. Из строя выведено подразделение в Аденском заливе

В южнокорейском подразделении по борьбе с пиратством «Чхонхэ», которое дежурит в Аденском заливе у побережья Сомали, произошла вспышка коронавируса — заболели 247 моряков из 301.

Об этом сообщает «Ренхап».

Первых шесть больных выявили еще на прошлой неделе. С того времени число новых больных начало резко расти. По итогам тестирования всего подразделения отрицательный тест был только у 50 человек. Для Вооруженных сил Южной Кореи это самая крупная вспышка коронавируса.

Министерство обороны приняло решение о выводе подразделения домой. Его заменит другой контингент. Минобороны заявляет, что все члены нового отряда вакцинированы.