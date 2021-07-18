Bloomberg: С начала кампании по вакцинации в мире сделали более 3,6 миллиарда прививок

В мире по состоянию на 18 июля сделали более 3,6 миллиарда прививок против коронавируса. Вакцинацию начали в 180 странах.

За сутки в мире привили 32,1 миллиона человек, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Материковый Китай остается лидером по количеству сделанных прививок — 1,44 миллиарда введенных доз. Однако в Китае местные власти во многих регионах объявили, что не будут пускать учеников в школу, если кто-то из членов их семей не вакцинировался от коронавируса.

Отдельные города заявили, что полная вакцинация необходима и для посещения общественных мест. Таким образом Китай пытается достичь поставленной ранее цели — 64% привитых граждан уже к концу 2021 года.

В то же время на Сейшельских островах самый высокий процент полностью вакцинированного населения — 72%.

Страны Евросоюза полностью вакцинировали 43,3% населения, а США — 48,5%.

В Бразилии и Индии показатели пока сравнительно ниже — 15,9 и 5,9% полностью вакцинированных граждан.