СБУ: Из Украины в Россию пытались переправить комплектующие к ударному вертолету Ми-24

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ помешали незаконному вывозу в Россию комплектующих к ударному боевому вертолету Ми-24.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители задержали контрабандистов в Харьковской области почти на самой границе. У них изъяли запчасти к штурмовой авиации и документацию.
Открыто уголовное производство по ст. 333 УК (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих госэкспортному контролю). Задержанным грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Изъятые материалы направлены на экспертизу.
- В июне СБУ разоблачила злоумышленников, которые пытались продать в азиатские страны секретную проектную документацию по военному кораблестроению. Стоимость разработок оценили в $2 миллиона.
- До этого контрразведка СБУ помешала незаконному вывозу в одну из стран Ближнего Востока комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АК-М».