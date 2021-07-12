Папа Римский впервые появился на публике после операции

Папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые появился на публике после операции на кишечнике.
Об этом пишет Reuters.
Франциск прочитал молитву с балкона больницы в Риме. Это была его первая молитва, которую он зачитал не из окна, которое выходит на площадь Святого Петра в Ватикане.
В целом Папа Римский чувствовал себя хорошо. Он около 10 минут зачитывал подготовленный текст, а также добавлял собственные реплики. Вместе с ним были несколько детей — тоже пациенты больницы, где он находится.
На площади под госпиталем собралось много верующих, чтобы послушать молитву от Франциска. Они выкрикивали «Пусть живет Папа!» и размахивали флагами.
- 4 июля главе католической церкви Папе Римскому Франциску провели успешную операцию на кишечнике. После операции он чувствует себя хорошо.
- Это первая госпитализация и операция 84-летнего Папы Римского Франциска за все время его пребывания на этом посту с 2013 года.