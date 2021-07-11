Спасатели в США нашли под завалами дома во Флориде тела уже 86 погибших. Еще 40 человек до сих пор ищут

Под завалами многоэтажного дома в городе Серфсайд, штат Флорида, обрушившегося 24 июня, спасатели нашли тела уже 86 погибших.
Об этом пишет CNN.
По словам представителей спасательных служб, сейчас разбор завалов и поиск тел идут значительно быстрее, после того как уцелевшую часть дома взорвали и больше нет угрозы повторного обвала.
Мэр округа Майами Даниэлла Левин сообщила, что 62 человека из 86 жертв уже были идентифицированы и их родным сообщили о смерти близких. В то же время еще 43 человека остаются пропавшими без вести.
- 24 июня у Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Из-за урагана «Эльза» спасателям пришлось подорвать уцелевшую часть дома, так как существовала опасность обвала и второй части. После этого поисковые работы возобновились с большей силой.