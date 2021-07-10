Южная Корея третий день подряд фиксирует рекордное количество новых больных коронавирусом

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные на 10 июля от Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний.

В связи с этим в столице Сеуле и в других регионах с 12 июля усилят карантин. Людям советуют оставаться дома как можно дольше, а общественные собрания после 18:00 ограничиваются двумя участниками (раньше было 4).

Что касается вакцинации, то полностью ее завершили около 11% из 52-миллионного населения Южной Кореи. Страна стремится достичь коллективного иммунитета к ноябрю. К сентябрю 70% населения должны получить хотя бы одну дозу вакцины.