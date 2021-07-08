ВОЗ: Новые штаммы коронавируса побеждают вакцинацию

«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, словно пандемия уже закончилась», — подчеркнул директор организации.

Он отметил, что это угрожает восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией.

«Новые варианты вируса сейчас побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов», — сообщил Гебрейесус.

Об этом на брифинге заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19.

Гебрейесус заявил, что у него «вызывает отвращение» тот факт, что миллионы медицинских работников во всем мире еще не вакцинированы.

«С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения настало время миру объединиться, чтобы вместе бороться с этой пандемией», — добавил он.

Накануне Гебрейесус подчеркивал, что, несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.