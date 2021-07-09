В столице Бангладеш произошел пожар, погибли почти 50 человек

В Бангладеш из-за пожара на фабрике по производству продуктов погибли по меньшей мере 49 человек.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Пожар произошел в столице страны Дакке. Он начался поздно вечером 8 июля, огонь охватил пятиэтажную фабрику Hashem. Непонятно, сколько сотрудников на тот момент было внутри и что привело к возгоранию.

По словам заместителя директора пожарной службы и гражданской защиты, в то время главные ворота фабрики были закрыты изнутри. Сообщается, что число жертв может возрасти вследствие гибели людей во время спасательной операции.