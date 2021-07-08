Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Грау покидает свой пост

Посол Хайди Грау этим летом покинет пост специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщает Укринформ.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг Шведское председательство в организации сообщило об отставке Грау. Причина не сообщалась. Было отмечено, что в настоящее время идет подбор ее преемника.

Также во время заседания Постоянного совета со словами благодарности швейцарскому дипломату за работу выступили ряд делегаций стран-участниц.

В четверг ОБСЕ заявила, что в течение последних двух недель на Донбассе возросло количество нарушений режима прекращения огня и ухудшилась ситуация с безопасностью на участках разведения сил и средств. Посол Грау также представила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ: Сильви-Аньес Берману будет работать в политической рабочей группе, а Шарлотта Реландер — в гуманитарной рабочей группе.