Омбудсмен Денисова требует открыть производство из-за размещения гомофобных листовок на улицах Житомира

В Житомире неизвестные разместили на опорах линий электропередач плакат гомофобного содержания с призывами убивать представителей ЛГБТ.

Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Она осудила гомофобный плакат, появившийся в Житомире, и обратилась к руководству Нацполиции с просьбой проверить правонарушение и внести сведения в ЕРГР.

Денисова добавила, что Конституция Украины и Конвенция о защите прав человека запрещают дискриминацию по любому признаку, а также обязывают государство противодействовать притеснениям секс-меньшинств.

«Обеспечение равенства прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на моем постоянном контроле», — написала Денисова.