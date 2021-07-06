ПА ОБСЕ приняла резолюцию с требованием к России освободить оккупированные территории Украины

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, в которой осудила оккупацию Россией украинских территорий.

Об этом в своем Facebook написал глава украинской делегации в ПА ОБСЕ Никита Потураев.

«Несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России, Парламентская ассамблея ОБСЕ только что приняла срочную резолюцию, которая была инициирована Украиной, и строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях», — отметил он.

Также в резолюции осуждаются попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море, нарушение прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму, в том числе и незаконная паспортизация на этих территориях.

«Приняв резолюцию Украины, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России — именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту — немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства», — сообщил Потураев.

Он также рассказал, что ПА ОБСЕ поддержала резолюцию Нидерландов, осуждающую нарушение прав человека в Беларуси. Поэтому российская и беларусская делегации покинули зал заседаний.