Автобусный лоукост Flixbus запускает три новых рейса из Украины в Европу

Автобусная лоукост-компания Flixbus с 20 июля запускает три новых рейса из Украины — два из Львова и один из Киева.

Об этом сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман на пресс-конференции во Львове, пишет Zaxid.net.

Он также отметил, что компания планирует сделать Львов своим транспортным хабом.

Компания открывает три новых рейса: Львов — Вроцлав, Львов — Будапешт и Киев — Пльзень. В честь открытия ближайшие три дня стоимость билетов составит от 150-200 гривен.

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«За два года в Украине мы успели заручиться поддержкой 10 местных партнеров-перевозчиков и вместе построить крепкую сеть международных и внутренних маршрутов. В дальнейших планах — открывать новые линии и увеличивать частоту отправлений за границу, в частности в Польшу, Венгрию, Германию, Молдову, а также открывать больше внутренних маршрутов Украины, чтобы все украинцы могли путешествовать зелеными автобусами — легко, с комфортом и по доступным ценам», — подчеркнул Леман.