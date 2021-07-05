Исследование: Высадка деревьев может увеличить частоту дождей

Новое исследование выяснило, что высадка деревьев может увеличить количество сезонных дождей.

Об этом пишет BBC.

К такому выводу пришли специалисты Высшей технической школы Цюриха. Они заметили, что преобразование сельскохозяйственных земель в леса увеличивает количество дождей в среднем на 7,6%.

Авторы использовали модель, основанную на наблюдениях, чтобы оценить, как изменения в лесном покрове влияют на количество осадков на континенте. Исследователи пришли к выводу, что если количество лесов увеличится на 20% равномерно по всей Европе, то это приведет к учащению местных осадков, особенно в зимний период, и в большей степени это скажется на прибрежных регионах.

Но, помимо местных осадков, посадка новых лесов оказывает воздействие на ветровые территории. Ученые обнаружили, что количество осадков в этих районах увеличивается, особенно в летние месяцы. Взяв эти два явления вместе, команда обнаружила, что летом количество осадков увеличилось на 7,6%.

Выводы об увеличении количества осадков частично основаны на наблюдениях за существующими закономерностями. Но глубинные причины ученым неизвестны — вероятно, они связаны с тем, как леса взаимодействуют с облачным воздухом.