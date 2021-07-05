НАБУ завершило расследование по делу VAB Банка

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, который Нацбанк выдал VAB Банку.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

В этом деле фигурантами стали:

9 должностных лиц Нацбанка, в частности бывший первый заместитель председателя НБУ;

экс-заместитель председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;

заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка);

трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк».

В то же время расследование против еще трех человек — фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» — выделено в отдельное производство и пока приостановлено, так как подозреваемые находятся в розыске.

Дело VAB Банка

В октябре 2014 года VAB Банк, который был отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. НАБУ считает, что VAB Банк не предоставил всех необходимых для этого документов, но правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его просьбу. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз.

Зная об этих фактах и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита на два года, которые VAB Банк после завершения этого срока не вернул.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, в том числе первому заместителю председателя НБУ и владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку.