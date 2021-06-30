Кулеба ответил на заявления Путина о «внешнем управлении» и «одном народе»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о том, что украинцы и россияне «один народ», а сама Украина находится под «внешним управлением».

Об этом он написал в своем Twitter.

«Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Россия до сих пор мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве, а потому Путин продолжает говорить о «внешнем управлении».

Отдельно Кулеба объяснил Путину, почему россияне не могут считаться коренным народом в Украине.

«Коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций», — заявил министр.